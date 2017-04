Vandalen zagen 320 appelbomen om: schade 40.000 euro

Bij het fruitteeltbedrijf staan ongeveer 30.000 appel- en perenbomen. Eigenaars Geert en Bianca van Aanholt telden vorige week in eerste instantie 180 kapotte kanzi-bomen. Uiteindelijk bleken het er 320 te zijn. ,,We maken wel eens vaker mee dat er een tak is afgebroken. Jongeren zijn uit geweest en dan halen ze soms een streek uit. Maar dit is geen kwajongensstreek meer’’, zegt Geert van Aanholt.



Politie

Wie de 320 fruitbomen heeft omgezaagd aan de Trambaan in Boven-Leeuwen, weet de politie nog niet. Wijkagent Marcel van Mourik hoopt met hulp van getuigen de daders te vinden.