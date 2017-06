Verdachte van schoonmoedermoord Maasbommel voor de rechter

Praathuis in Beneden-Leeuwen maakt doorstart

6 juni BENEDEN-LEEUWEN - Het Praathuis, waar anderstaligen met vrijwilligers Nederlands kunnen oefenen, is vanaf donderdag terug in de bibliotheek van Beneden-Leeuwen. Mensen met een migratieachtergrond kunnen er wekelijks een uur lang oefenen in een groep voor analfabeten en beginners, of voor gevorderde sprekers.