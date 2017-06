Vijf jaar cel en tbs geëist tegen verdachte schoonmoedermoord

live Verdachte van schoon­moe­der­moord: Ik ben geen slechte jongen

12:20 MAASBOMMEL - De 33-jarige man uit Eindhoven die vastzit voor de moord op zijn schoonmoeder in Maasbommel, medio vorig jaar, moet zich woensdag voor de rechter verantwoorden. Dan is om 09.00 uur de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen de man, die vastzit in de zwaarbeveiligde gevangenis in Vught.