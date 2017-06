Woonboot onbewoonbaar na felle brand

Sluiting van 'huiskamer van Wamel' Henricus was onvermijdelijk

1 juni WAMEL - Over een week sluit zorgcentrum Henricus in Wamel. Een half jaar geleden stak een storm van protest op in het dorp toen duidelijk werd dat de bewoners moesten verkassen en het complex zou worden verbouwd tot zorgappartementen. Henricus was namelijk ook een huiskamer van Wamel. Diverse verenigingen en de prikpost vonden er onderdak.