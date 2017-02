Beschadigde auto midden op de weg, fietser onder invloed heeft autosleutel

Inbrekende Edenaar blijkt geen overtuigende leugenaar

10 februari WESTERVOORT/ EDE - Een 19-jarige Edenaar is donderdagavond in Westervoort aangehouden op verdenking van een woninginbraak. Hij was in de buurt van een woning waar zojuist was ingebroken en kon volgens de politie niet verklaren waarom hij daar was.