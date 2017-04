Eigenaar Maksim: personeel niet bij steekpartij betrokken

In verband met de steekpartij heeft de politie maandag een 56-jarige man uit Zoetermeer aangehouden. Het 48-jarige slachtoffer ligt gewond in het ziekenhuis. De recherche doet nader onderzoek naar de zaak.

Dilan Gümüs, sinds negen maanden eigenaar van zalencentrum Maksim, was tijdens het steekincident in de zaal aan het werk als leidinggevende, vertelt zij. Op het feest was volgens haar geen sprake van een vervelende sfeer in de zaal: ,,Binnen was iedereen vrolijk. Opeens zag ik een paar mensen naar buiten rennen.’’