Lid arrestatieteam niet vervolgd voor neerschieten gijzelnemer Westervoort

Westervoortse dich­ter-te­ke­naar Harrie Kemperman (88) overleden

12 juni Harrie Kemperman uit Westervoort is in de nacht van zaterdag op zondag overleden. Kemperman, die 88 jaar is geworden, was van beroep drukker en illustrator, schreef daarnaast ook gedichten en was onder meer oprichter van Historische Kring Westervoort.