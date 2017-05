Parachute-oma Diny (82) uit Westervoort reist de wereld rond

Elke reisdag schreef ze een klein verhaaltje in haar dagboekje, dat ze kreeg van haar kleindochter Denise. ,,Je kunt immers niet alles onthouden. Ons hoofd wordt niet groter, maar er moet wel steeds meer in.’’ Ook had Faas een klein glazen doosje met as van haar man bij zich. Ze heeft nog altijd veel verdriet van het verlies. ,,Zo was hij altijd bij me. Hij zou het geweldig hebben gevonden.’’



Tot en met de laatste aflevering in juli moet Faas stil zijn over haar reis, terwijl ze in de plaatselijke supermarkt steeds vaker wordt herkend. Net als na de parachutesprong. ,,Het is heel erg zwaar om alles voor je te moeten houden. Ik zou het liefst alles van de kerktoren willen schreeuwen, maar het is het waard. Ik zou het zo weer doen.’’



De wereld rond met 80-jarigen is vanaf donderdagavond wekelijks op donderdag te zien van 21.30 uur tot 22.30 uur bij SBS6.