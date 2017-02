Dit is de minst saaie wetenschapper op aarde

Na zes jaar onderzoek hebben de Belgische astronomen voor een doorbraak gezorgd en dat wordt gepast gevierd. ..Met trappistenbier voor 25 dollar per glas, maar dat kan ons niet veel schelen", vertelt Jehin, die na een korte nacht van op zijn hotelkamer terugbelt. Op de achtergrond houden zijn collega's het aantal hits op hun website in de gaten.



,,We zitten op meer dan 9 miljoen bezoeken sinds gisteren", pronkt Jehin. ,,We moeten elkaar constant wijsmaken dat we niet in de film The Matrix terechtgekomen zijn." Een half uur later, op het einde van het gesprek, klinkt er gejuich: de grens van de 10 miljoen hits is gepasseerd.



,,Als kind was Michaël al heel geïnteresseerd in ufo's. Of het door de film 'E.T.' kwam, weet ik niet meer", lacht zijn moeder Renée. ,,Het boeide hem mateloos, vooral de vraag of er ergens in de ruimte leven kon bestaan."