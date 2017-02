Doorbraak in jacht op planeten met buitenaards leven

Ontdekkers spreken van een enorme doorbraak in de jacht op planeten met buitenaards leven. Als dwergster Trappist-1, in het sterrenbeeld Aquarius, wordt vergezeld door planeten met water op het oppervlak dan is de aarde verre van uniek. ,,Er zijn immers ontelbare dwergsterren als Trappist-1 in het heelal. De kans dat er ergens planeten als de aarde omheen draaien is dus groot'', zegt Ignas Snellen van de Sterrenwacht Leiden. Collega-astronoom Michaël Gillon van het STAR-instituut van de Universiteit van Luik, een van de hoofdonderzoekers, is net zo enthousiast. ,,Trappist-1 heeft een verbazingwekkend planetenstelsel. Niet alleen omdat we zoveel planeten hebben ontdekt, maar ook omdat ze stuk voor stuk zo groot zijn als de aarde'', aldus Gillon.

Telescoop

Trappist-1 dankt zijn naam aan de Belgische onderzoeksgroep die in Chili met de gelijknamige telescoop, een afkorting van Transiting Planets and Planetesimals Small Telescope, onderzoek verricht. Trappist-1 is een dwergster van de M-klasse: klein, zeer koel en zwak. Zij is iets groter dan Jupiter en staat op veertig lichtjaar van de aarde.



Astronomen hadden al het vermoeden dat dwergsterren kunnen zijn omgeven door aardachtige planeten in krappe omloopbanen. ,,Het is de eerste keer dat we zo uitvoerig naar dit soort sterren hebben gekeken'', legt Snellen uit. ,,Deze dwergsterren zijn tien keer kleiner dan onze zon en duizend keer zwakker.''



Zeven planeten

Trappist-1 heeft zeven kleine planeten die in volgorde van de afstand tot hun moederster de namen Trappist-1b tot en met 1h hebben gekregen. De zes binnenste lijken zowel qua grootte als temperatuur op de aarde. Ze hebben waarschijnlijk een rotsachtige samenstelling.



De grootste aandacht gaat uit naar Trappist-1e, f en g. Voor vloeibaar water op hun oppervlak zijn de andere planeten die dichter bij de dwergster staan (b, d en d) te heet, de buitenste (h) is te koud.