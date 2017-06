Homo sapiens ruim 100.000 jaar ouder dan gedacht

Die werpt ook een nieuw licht op omstreden andere fossielen. De wetenschappers gaan er nu van uit dat een ongeveer 260.000 jaar oud schedeldeel uit Florisbad in Zuid-Afrika van een homo sapiens was. ,,We dachten lang dat de wieg van de mensheid ongeveer 200.000 jaar geleden ergens in Oost-Afrika stond. Deze informatie laat zien dat homo sapiens zich al 300.000 jaar geleden over het continent heeft verspreid'', aldus Hublin. Zijn team vond in Jebel Irhoud 22 versteende botresten van zeker vijf mensen.