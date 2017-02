Nieuwe behandeling anorexia: hersenoperatie moet patiënten helpen beter te worden

Een jaar lang volgden de onderzoekers zestien verzwakte patiënten, die de methode ondergingen. Bij de helft van hen verminderden depressie- en angst-symptomen: een primeur. ,,Op dit moment is er voor de allerkwetsbaarste vrouwen nog geen effectieve behandelmethode”, vertelt onderzoeker Nir Lipsman.

Aan het experiment deden zestien vrouwen mee tussen de 21 en 57 jaar, die gemiddeld al achttien jaar lijden aan anorexia. Allemaal hebben ze tevergeefs meerdere reguliere behandelingen ondergaan en leden ze aan extreem ondergewicht. Soms op het levensgevaarlijke af.

Via een operatie kregen de vrouwen elektroden geïmplanteerd in specifieke hersengebieden, die gelinkt worden aan de ziekte. Dat blijkt nu relatief succesvol: naast de vermindering van angst en depressie, steeg het BMI van de vrouwen van gemiddeld 13.8 naar 17.3.

Geen keuze

Met het onderzoek hoopt Lipsman te laten zien dat anorexia een ‘echte’ ziekte is, die zich afspeelt in het brein. ,,Het is niet een levensstijl, of iets waar de patiënten zelf voor kiezen.”

Het gebruik van elektroden bij behandelingen is niet nieuw, vertelt Eric van Furth, hoogleraar eetstoornissen aan de Universiteit Leiden. ,,Het wordt al jaren gebruikt bij de behandeling van Parkinson, een verlammingsziekte. Dat is fascinerend om te zien: als de elektroden in werking worden gezet, trillen de patiënten meteen veel minder." Ook bij dwangstoornissen wordt het toegepast. ,,Maar de behandeling van anorexia met elektroden is nog wél nieuw”, zegt Van Furth. ,,Hersenoperaties zijn nog nooit eerder gebruikt bij anorexiabehandeling.”

Beroerte

De methode is dan ook niet zonder risico’s. Eén van de patiënten in de Canadese testgroep kreeg een beroerte en twee anderen lieten de elektroden tijdens de testfase verwijderen. ,,Alles wat je doet in het brein heeft meteen gevolgen", vertelt Van Furth. ,,Het is een precisiewerkje."

Ook als over een aantal jaar de technologie beter onderzocht is, zal het niet bij iedere anorexiapatiënt worden toegepast. Van Furth: ,,Het is geen wondermiddel. Alleen als patiënten alle reguliere behandelingen hebben geprobeerd, en niets werkt, dan is dit de laatste optie."