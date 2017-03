Planeet Mars verliest maan, maar krijgt ring

De planeet Mars heeft over een tijd mogelijk een ring om zich heen, net als Saturnus. De planeet is een van zijn manen namelijk in stukken aan het scheuren. De restanten van de maan Phobos zullen dan in een baan rond Mars komen. Over ongeveer 70 miljoen jaar zal Phobos zijn veranderd in een ring van rotsen en puin.