Plastic-etende rups ontdekt: hoopgevend, maar het plasticprobleem blijft

Plastic is een hardnekkig probleem. We produceren jaarlijks miljarden kilo's afval, maar een oplossing voor de vervuiling lijkt ver weg. Tot nu: wetenschappers stuitten toevallig op een rups die op relatief hoge snelheid plastic kan opeten én verteren. Gisteren verschenen de resultaten in het wetenschappelijke tijdschrift Current Biology.

De officiële naam van de rups is de Galleria Mellonella: de grote wasmot. Het beestje is de larve van een nachtvlinder, die hun eitjes in bijenwas leggen. Als de larven uitgekomen zijn, eten ze de bijenwas waarin ze genesteld zijn. Bijenhouders beschouwen de beestjes als parasieten, vertelt onderzoeker Federica Bertocchini.

De ontdekking dat de rupsen ook plastic lusten, was een toevalstreffer, beschrijft Bertocchini in een verklaring. ,,Ik houd bijen voor mijn plezier, en had last van de larven. Ik verwijderde ze uit de was en stopte ze in een afgesloten plastic zak," vertelde ze. ,,Toen ik even later terugkwam bij de wormen, waren ze ontsnapt en zat de zak vol gaatjes. Er was maar één uitleg mogelijk: de wormen maakten de gaatjes en zijn ontsnapt. Toen begon het project."

Antivries

Bertocchini en haar collega's ontdekten dat de rupsen plastic binnen een paar uur af kunnen breken. Om precies te zijn verteren honderd rupsen 96 milligram plastic in twaalf uur. Het plastic verandert dan in een stofje dat ook in antivries en polyester zit. Dat breekt zichzelf binnen een paar weken af, terwijl 'gewone' plastic tasjes het wel 100 tot 400 jaar kunnen volhouden.

Hoe het precies werkt, weten de onderzoekers nog niet. Ze vermoeden dat de rups het plastic zo makkelijk kan verteren omdat het qua stof op bijenwas lijkt, het normale eten van de rups. ,,We denken dat een enzym verantwoordelijk is voor de biogradatie", legt Bertocchini uit. ,,Als we kunnen ontdekken welk enzym dat is, zouden we het industrieel kunnen produceren. Zo zouden we plastic op een grotere schaal tegen kunnen gaan."

Volledig scherm De rups eet zich door het plastic. © Federica Bertocchini

Plastic tas

Het is een hoopgevende ontdekking. Toch brengt de ontdekking niet direct de oplossing voor het plasticprobleem. Dat ligt vooral aan de snelheid: omgerekend doen de rupsen er honderd dagen over om een plastic tas van twintig gram te verwerken. Dat is veel te traag om de miljarden kilo's plastic afval te verwerken die wereldwijd worden geproduceerd.