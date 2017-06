De onderzoekers stopten sensoren in de boom in de hoop de gevolgen van klimaatverandering op de groei van bomen te achterhalen. ,,De wereld heeft veel hout nodig en de vraag zal met de groeiende bevolking alleen maar toenemen. We hebben dus bomen nodig die ook onder extreme omstandigheden blijven groeien.’’



De twitterende populier heeft daar in elk geval moeite mee. Zodra de temperatuur oploopt, slingert de boom een bericht de wereld in dat hij zich niet lekker voelt. 'Ik ben 115 liter vocht verloren’, schrijft hij.



Het exemplaar in Wageningen maakt deel uit van een groeiend netwerk van twitterende bomen. In België zijn al een eik, een esdoorn en een beuk te volgen. In Duitsland zit een grove den elke dag online. Binnenkort gaan een lariks in Zwitserland en naaldbomen in Spanje meedoen.



De tweets zijn volgens Sass-Klaassen uitsluitend bedoeld om mensen meer te leren over bomen. ,,We willen laten zien dat bomen niet maar een beetje saai staan te wezen, maar dat er binnenin van alles gebeurt. Let wel: Ik ben er te nuchter voor om met een boom te gaan staan knuffelen of er een gesprek mee aan te knopen. Ik wil alleen weten wanneer een boom zo hard en goed mogelijk groeit.’’