Voor bijna een ton een toeristische duik naar de Titanic

Vanaf dag drie begint het spektakel. In drietallen vertrekken de toeristen in een duik van vijf uur in een speciale duikboot van OceanGate naar de bodem van de oceaan. De Titanic ligt op ongeveer 3800 meter diepte. De voor- en achterzijde van het schip zijn door de breuk gescheiden en liggen ongeveer 600 meter van elkaar vandaan. Tijdens de expeditie kun je onder meer het glorieuze, nog intacte trappenhuis in de eerste klasse van het schip bekijken. Met de vernieuwde technologie wil de organisatie 3D-beelden van hoge resolutie van het schip maken.



Het wrak van de Titanic is door minder dan 200 mensen bezocht en de laatste toeristische excursie is van twaalf jaar geleden. Of, zoals de Londense touroperator Blue Marble Private die betrokken is bij de organisatie het aankondigt: ,,Er zijn meer mensen in de ruimte geweest of hebben de Mount Everest beklommen.”