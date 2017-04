Wondermateriaal grafeen lost mogelijk drinkwaterprobleem op

Duikers ontdekken blinde vis in moeilijk toegankelijke grot

4 april In het Bodenmeer, dat grenst aan Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, hebben duikers in moeilijk toegankelijke grotten een nieuwe vissoort ontdekt. Het gaat om een blinde grotvis. Het diertje is acht centimeter groot, zalmroze van kleur en stekeblind. De ontdekking is een regelrechte sensatie voor biologen, omdat het de eerste blindegrotvissoort in Europa is.