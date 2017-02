Wrede ontdekking bij vondst Schots skelet van 1400 jaar oud

Onderzoekers zochten bewijs voor menselijke bewoning van de grot. Deze plek moet in vroegere jaren voor het smeden van ijzer zijn gebruikt. De verbijstering was des te groter toen er een skelet werd gevonden. Volgens forensisch antropologe Sue Black en haar team waren de overblijfselen ontzettend goed bewaard gebleven. Wat meteen opviel was de vreemde houding van het geraamte. Zo lag het skelet met gevouwen benen op de grond terwijl stenen armen en benen omlaag duwden. Volgens een antropoloog – die het skelet nader bestudeerde - gaat het om een man die op gruwelijke wijze om het leven is gebracht.

De overleden man behoorde tot de Picten, een bevolkingsgroep die tot in de vroege middeleeuwen in het oosten en noorden van Schotland leefde. Uit zijn botstructuur bleek dat hij is overleden ergens tussen 430 en 630 voor Christus. ,,Waarom hij werd omgebracht, weten we niet", vult archeoloog Steven Birch aan. ,,Misschien was hij het slachtoffer van een conflict met iemand anders of had het iets te maken met een offer?"



Projectleider Simon Gunn is zeer onder de indruk van de vondst. ,,Ik had nooit verwacht dat we zoiets als dit zouden tegenkomen. Dit was werkelijk onverwacht.''



Het skelet wordt de komende tijd verder onderzocht.