Alaphilippe wint tijdrit en neemt leiding over in algemeen klassement

Beste Nederlander in de tijdrit werd Sam Oomen. De Sunweb-renner gaf 59 seconden toe op Alaphilippe. Steven Kruijswijk werd veertien seconden achter Oomen twintigste.



In het algemeen klassement heeft Alaphilippe nu 33 seconden voorsprong op Gallopin. Gorka Izagirre is op 47 seconden derde en Sergio Henao is de nummer vier met een achterstand van 1.05 minuten. Kruijswijk (LottoNL-Jumbo) is in het klassement de beste Nederlander. Hij heeft al een achterstand van 3.49 minuten op de gele trui.