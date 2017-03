ASO richt pijlen op Azië: Het doel is een Chinese Tourwinnaar

De ASO, die ieder jaar de Tour organiseert, stelde onlangs Philippe Fournier de Lauriere aan als degene die het evenement in Oceanië en Azië aan de man moet gaan brengen. In het kader daarvan wordt in oktober het 'Tour de France China Criterium' verreden. Een ritje van drie kilometer, verreden door zestig van de beste renners ter wereld.

,,Uit onze studies blijkt dat veel Chinezen nog nooit van de Tour hebben gehoord'', aldus De Lauriere tegen persbureau Reuters. ,,Dat is opzich niet gek, maar ze hebben zelfs geen enkel idee wat het inhoudt. Ze weten niet hoe lang het duurt, wie de grote renners zijn, of hoe het werkt. En dus willen we de Tour-spirit naar China brengen.''

Dat wordt nog een hele klus, weet De Lauriere. ,,Het is een grote markt, maar ook eentje die moeilijk te bereiken is. Daarom is het een mooie uitdaging. De enige Chinese deelnemer ooit was Ji Cheng, hij eindigde in 2014 als laatste. En dat moet volgens De Lauriere veranderen. ,,We staan aan het begin van de reis, maar het doel op lange termijn is een Chinese wielrenner in het geel over de finish op de Champs-Élysées te zien komen.''