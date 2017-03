Bijna vijftig renners finishen buiten de tijd in Catalonië

De rit over enkele besneeuwde bergtoppen kende een vroege schifting, waarbij onder anderen de Britten Chris Froome en Geraint Thomas de slag misten. Beide Sky-renners kwamen in een groep op ruim 26 minuten van ritwinnaar Daryl Impey binnen.



Een kleine twee minuten later volgden een kleine vijftig renners, die zondag in de slotetappe niet meer mogen starten. Onder hen waren ook de Nederlanders Martijn Keizer, Tim Ariesen, Etienne van Empel, Marco Minnaard en Bert-Jan Lindeman. Bauke Mollema, die in de groep met Froome reed, stapte voortijdig af. Zijn ploeg Trek meldde dat de Groninger een rustperiode inlast alvorens zich te gaan voorbereiden op de Ronde van Italië.