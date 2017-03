BMC wint ploegentijdrit Tirreno, leiderstrui voor Caruso

Alaphilippe wint tijdrit en neemt leiding over in algemeen klassement

16:52 De Franse renner Julien Alaphilippe heeft de leiding in Parijs-Nice overgenomen. De Quick-Step-renner won de tijdrit van 14,5 kilometer met finish op de Mont-Brouilly in een tijd van 21.39 minuten. Daarmee was hij 19 seconden sneller dan Alberto Contador (Trek-Segafredo) en 20 tellen sneller dan zijn landgenoot Tony Gallopin (Lotto-Soudal).