Boasson Hagen blijft Boom nipt voor in Noorwegen

Van Aert nieuwe leider Ronde van België

18:15 De Oostenrijker Matthias Brändle heeft vandaag de tijdrit gewonnen in de Ronde van België. De tijdrijder van Trek-Segafredo was op het parcours in en rondom Beveren in 15.40 minuten de snelste over 13,4 kilometer en bleef daarmee de Duitse wereldkampioen tijdrijden Tony Martin 13 seconden voor.