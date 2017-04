Boek Thomas Dekker genomineerd voor beste sportboek van 2016

Het boek over de loopbaan van oud-wielrenner Thomas Dekker maakt kans op de Nico Scheepmaker Beker. Dat is een prijs die wordt toegekend aan het beste sportboek, in dit geval van 2016.

Dekker, die zijn verhaal 'Mijn gevecht' liet optekenen door AD-journalist Thijs Zonneveld, heeft concurrentie van vier andere boeken. Auke Kok beschrijft in '1936. Wij gingen naar Berlijn' het verhaal van de Nederlandse sporters die in dat jaar meededen aan de beladen Olympische Spelen. Over ongeveer dezelfde periode gaat het boek 'Mien. Een vergeten geschiedenis'. Mariska Tjoelker beschrijft daarin het verhaal van Mien van Bree, die in 1938 de eerste Nederlandse wielrenster was die de wereldtitel op de weg veroverde.

'Pellegrina. Een Italiaanse wielerbedevaart' (Lidewey van Noord en Robert-Jan van Noort) is een ander boek over wielrennen dat is genomineerd. De lijst wordt compleet gemaakt door 'De Lange. Het verhaal van Dick Nanninga', geschreven door Jeroen Siebelink. Nanninga maakte in de WK-finale van 1978 tegen Argentinië in de 82ste minuut de 1-1, waarna Oranje na verlenging verloor.