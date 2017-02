Boonen: Omloop typisch voor openingsweekeinde

De afscheidstournee van Tom Boonen is begonnen met een valse start. De Vlaming gaf in de Omloop Het Nieuwsblad op na twee valpartijen. Boonen zocht de oorzaak bij de nervositeit in de koers.

Door: Thomas Sijtsma

Net als veel andere renners in het peloton was Boonen (36) betrokken bij de valpartij op kasseistrook de Donderij. Kort daarvoor was hij zelf ook al gevallen. Volgens Boonen lag dat aan een onoplettende renner voor hem.

,,Iemand reed zonder om te kijken zo maar opzij. Dat was heel dom. Ik viel en had last van knie en schouder. Daarna ben ik doorgereden en dat ging redelijk.''

Boonen vond dat de Omloop nerveus verliep. ,,Het was heel zenuwachtig. Veel renners rijden hier voor de eerste keer en gaan dan over hun toeren. Dan krijg je valpartijen. Het zat voor mij niet echt mee.''