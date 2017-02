Boonen over 'vlekje' Omloop: Mijn laatste kans

Zdenek Stybar, Niki Terpstra en Philippe Gilbert. Ze behoren tot de absolute klasbakken van het wielerpeloton. Maar zodra Tom Boonen in een slakkengangetje de zaal in het hotel in Gent binnenkomt, draaien massaal de hoofden van de verslaggevers en de lenzen van de fotografen richting ’s lands wielergod. Alle ogen zijn tot 9 april, de dag dat Boonen in Roubaix zijn laatste koers als prof rijdt, gericht op de 36-jarige veelwinnaar.



Hij won de Ronde van Vlaanderen driemaal, Parijs-Roubaix viermaal, werd wereldkampioen in Madrid, pakte zeges in de Tour, en was de beste in tal van (semi-)klassiekers. Maar een eerste plaats in de Omloop het Nieuwsblad ontbreekt, een vlekje op zijn cv. ,,Ik ben een aantal keer dichtbij geweest. Heb het vaak geprobeerd. Heb ook een paar keer een ploegmaat geholpen naar de winst. Altijd dacht ik tijd genoeg zou hebben, maar dit gaat mijn laatste kans zijn. Ik zou wel graag winnen.”



Ook Terpstra won de Omloop nog niet. In 2015 was hij er tweede, achter Ian Stannard. Quick-Step verzuimde die dag het overtal in de viermanskopgroep uit te buiten. Ook nu is de equipe van Patrick Lefevre op volle oorlogssterkte. ,,Het zou mooi zijn als we weer in die situatie terechtkomen’’, haalt Terpstra zijn schouders op boven een kop koffie verkeerd. ,,Alleen moeten we het dan veel beter afmaken. Het is niet makkelijk om hier te winnen. Zelfs Boonen is het nog niet gelukt.”



De grote hoeveelheid potentiële winnaars in de ploeg vindt Boonen geen probleem. ,,Wie kan winnen, wordt de kopman. Een duidelijke hiërarchie vooraf is niet nodig. De koers zal uitwijzen voor wie we gaan rijden.”



Na zijn wedstrijdbespiegelingen kondigde Boonen zijn afscheidswedstrijd aan. Althans, zijn uitzwaaiwedstrijd. Op 29 april, drie weken na zijn laatste officiële koers Parijs-Roubaix, kan het publiek in Mol een laatste saluut aan hun held brengen. ,,Daar zullen de allergrootste renners tegen wie ik heb gekoerst aan de start staan. Onder anderen Peter Sagan, Mario Cipollini en Alessandro Petacchi hebben al toegezegd mee te doen."