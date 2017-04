Bos twijfelt over toekomst: Misschien is het tijd om te gaan

Vooraf sprak Bos de hoop uit op de WK in Hongkong onder de minuut te duiken op de kilometer tijdrit. ,,Dan doe je goed mee'', zei de voormalig wereldkampioen sprint er hoopvol bij. Vandaag was er de ontnuchtering: Bos reed in de kwalificaties met 1.02,024 de zestiende tijd en mocht niet eens terugkomen om voor de medailles te strijden.

,,Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Misschien is het nu wel tijd om te gaan'', sprak de ontgoochelde Bos bij de NOS. Vorig jaar was hij in Londen met 1.00,461 nog goed voor zilver. ,,De klok liegt nooit en een gat van 1,6 seconde met de nummer één is heel erg groot. Ik ben op dit moment niet goed genoeg. Dat is de realiteit.'' Bos zag het goud gaan naar de Fransman François Pervis in 1.00,714. Onder de minuut duiken was er niet bij in Hongkong.