Bouwman draagt bergtrui op aan overleden jeugdtrainer 'Teetje'

De Achterhoekse wielrenner zat donderdag opnieuw mee in de ontsnapping en vergaarde zo voldoende punten om de Belg voorbij te gaan in het klassement. Bouwman reed de afgelopen dagen al in de 'polkadot', aangezien De Gendt tevens leider was in het algemeen klassement.



De Dauphiné verloopt tot nu toe zeer voorspoedig voor de wielrenner uit Ulft, die dinsdag al de derde etappe won in de Franse rittenkoers. Dat was de eerste prof-overwinning ooit voor de 23-jarige wielrenner. Of hij de bolletjestrui zondag over de finish kan brengen, is afwachten. De Dauphiné kent nog drie zware bergetappes. De finish van de koers is zondag bovenop de Plateau de Solaison, een klim van de buitencategorie.