Bouwman over behoud bergtrui Dauphiné: Ik moet nog een keer meezitten

Bouwman kwam vrijdag op meer dan 19 minuten van de winnaar over de meet. Wel lachend, in de wetenschap dat hij opnieuw het podium op mocht voor de 'polkadot'. ,,Vandaag was ik natuurlijk in het begin nog stik kapot van donderdag, maar werd het naarmate de etappe vorderde wel beter. Hopelijk heb ik zaterdag vanaf het begin een wat beter gevoel’’, aldus Bouwman.



Dat is nodig, gezien de zwaarte van de etappe (168 kilometer) met twee serieuze beklimmingen. Zo is de eerste klim van de buitencategorie en ligt de finish bovenop de Alpe d'Huez. De laatste etappe, zondag, is een nog zwaardere beproeving met twee klimmen van de eerste categorie, tussendoor één van de tweede en de finish op de Plateau de Solaison. Die laatste is een klim van de buitencategorie.



Thomas de Gendt is de grootste concurrent van Bouwman in het bergklassement. Bouwman heeft 24 punten, De Gendt 19.