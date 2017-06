Bouwman wint rit in Dauphiné: Kan het niet geloven

De Nederlander van Lotto NL-Jumbo, tweede in het bergklassement, droeg de bolletjestrui omdat nummer één De Gendt al de gele leiderstrui aanhad. Bouwman kwam onderweg op alle vier de colletjes als eerste boven, onvoldoende om De Gendt te passeren in de bergranking.



Toen de voorsprong van de vluchters de 7 minuten naderde en Quentin Pacher (5.57 achter De Gendt) de virtuele leider was, voerde het peloton het tempo op. Onder aanvoering van FDJ (voor Démare) en Cofidis (Bouhanni) slonk de voorsprong van de kopgroep rap maar net niet genoeg voor een massasprint.



Bouwman was niet alleen onderweg als eerste boven bij de klimmetjes maar ook op de meet de snelste van de zes. De Franse etappewinnaar van gisteren Arnaud Démare won de sprint van het peloton 11 seconden later.



Morgen zijn de favorieten voor de eindzege in de voorbereidingskoers van de Ronde van Frankrijk aan de beurt. In een tijdrit van 23,5 kilometer van La Tour-du-Pin naar Bourgoin-Jallieu, gaat De Gendt, ook geen slechte tijdrijder, zijn gele trui verdedigen. Titelverdediger Chris Froome gaat weer voor de eindzege in Frankrijk en staat 1.09 minuut achter. De Brit van Team Sky won de Dauphiné in 2016, 2015 en 2013.