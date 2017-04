Brabantse Pijl startsein voor renners 'met dynamiet in de benen'

Nieuwe namen, nieuwe gezichten en andere wegen, in elk geval voorzien van glad asfalt in plaats van hoekige kasseien. De Brabantse Pijl luidt het einde van de kasseien in en is het vertrekpunt voor een serie heuvelklassiekers. Traditiegetrouw komen hier de punchers uit hun hok.

Door Pim Bijl

Naar de grote favoriet is het niet lang zoeken. Philippe Gilbert, de winnaar van 2011 en 2014, staat aan de start in Leuven. Hij is geknipt voor deze koers. En toonde in het Vlaamse voorjaarswerk zijn bloedvorm, met de onwaarschijnlijke solo in de Ronde van Vlaanderen als uitschieter. Gilbert is een van de weinige mannen die eerst de kasseienkoersen voor zijn rekening nam en nu ook wil uithalen in de heuvelklassiekers.

De Brabantse Pijl is het vertrekpunt voor een peloton met lichtere, vinnigere mannen. Specialisten op het korte explosieve klauterwerk. Toch zijn niet alle toppers in dit specifieke werk te vinden in het deelnemersveld van de Brabantse Pijl. Zo groot als het drieluik de Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik is de semi-klassieker dan ook niet.

Op Spaanse mannen met dynamiet in hun benen als Alejandro Valverde is het bijvoorbeeld – zo kort na de Ronde van Baskenland - nog even wachten. Peter Sagan, de winnaar van 2013, laat de Brabantse Pijl ook links liggen, na al het gebeuk op de kasseien.

Tussen Leuven en Overijse rijden de renners 26 hellingen over. In de laatste 70 kilometer zijn er drie lokale rondes met heuvels als de Hagaard, Herstraat, Holsteide, IJsklederlaan en de Schavei. Het leent zich voor een serie aanvallen van gelukszoekers. Toch kan de Schavei weleens het sleutelpunt in de koers van 205 kilometer zijn. Na de 700 meter lange helling is het immers nog maar 200 meter tot de finish. Vorig jaar plaatste de Tsjech Petr Vakoč hier zijn beslissende versnelling.

Een ploeg als Sunweb heeft ongetwijfeld andere plannen. Het team zal de koers proberen te controleren. Met Michael Matthews in de gelederen heeft het team er baat bij dat de koers gesloten blijft en de Australiër zijn snelle benen kan tonen in de finishstraat.

Favorieten:

Philippe Gilbert

De man die al meermalen de heuvelklassiekers in het voorjaar naar zijn hand zette, scheerde in maart en april plots over de kasseien. Zijn terugkeer naar Quick-Step en het stellen van nieuwe doelen betaalt zich uit. Parijs-Roubaix sloeg hij – ondanks zijn onwaarschijnlijke winst in de Ronde van Vlaanderen – over. Het maakt zijn kansen op een zege vandaag extra groot.

Tim Wellens

Verstoppertje spelen in het peloton is niets voor de rasavonturier Wellens. Die offensieve instelling leverde hem al een serie mooie zeges op, maar schakelde hem ook weleens al voor de finale uit. In de Brabantse Pijl loont de aanval soms de moeite. Het proberen waard dus.

Tim Wellens

Simon Gerrans

Het parkoers is op het lijf geschreven van de routinier uit Australië. Was tamelijk onzichtbaar dit voorjaar tot hij zich vorige week liet zien in lastige etappes in het Baskenland. Het ultieme teken dat Gerrans weer precies goed is in de weken waar het bij hem om draait. Zoals vrijwel elk jaar.

Michael Matthews

Michael Matthews

Ben Hermans