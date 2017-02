Brand boekt met Omloop haar grootste zege

Brand greep de eerste wedstrijd van het seizoen om de grootste zege uit haar loopbaan te boeken. ,,Ik heb al vaker wedstrijden gewonnen, maar een voorjaarsklassieker stond nog op mijn droomlijst." Ze profiteerde in de finale van het numerieke overwicht met ook Ellen van Dijk van Team Sunweb in de kopgroep van zes. ,, Ellen van Dijk was ook supersterk. Ik wilde niet te lang wachten dus we bleven aanvallen, om en om. Na een paar demarrages was ik weg."

De laatst kilometers tot de streep in haar eentje waren hels, zegt Brand. ,,Op een gegeven moment zag ik een boog hangen, ik zei tegen mezelf: die is van de laatste drie kilometer. Maar ik wist dat ik mezelf voor de gek hield. Het waren er nog vijf.’’

De zege in Omloop Het Nieuwsblad volgt op haar vierde plek op het WK veldrijden een maand geleden in Luxemburg. Voor het eerste reed Brand een uitgebreid crossprogramma, wat dus ook vruchten afwerpt in de het voorjaar op de weg. ,,Mijn voorbereiding in de winter was goed. Na het WK veldrijden heb ik even rust genomen en daarna specifiek getraind en ik heb de goede vorm vast kunnen houden."