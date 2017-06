Centrale rol voor Harrogate bij WK wielrennen 2019

De internationale wielerunie UCI had eerder al bekendgemaakt dat de WK in de regio Yorkshire plaats zouden vinden.

Beverley, Doncaster, Leeds, Northallerton, Ripon en York zijn aangewezen als startlocaties. De WK wielrennen zijn dit jaar in het Noorse Bergen en in 2018 is de Oostenrijkse stad Innsbruck gastheer.

De Engelse regering stopt 24 miljoen pond in de organisatie van het WK van 2019.