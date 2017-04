Daan Olivier kan eindelijk debuteren voor LottoNL-Jumbo

,,Er is licht aan het einde van de tunnel. Nog twaalf dagen en dan is het lange wachten voorbij'', liet hij vandaag weten op zijn website.

Olivier kreeg al vroeg in zijn loopbaan te maken met overtraindheid en leverde in juli 2015 zijn contract bij Giant-Alpecin in om weer te gaan studeren. Nu staat hij te trappelen om zijn wielerloopbaan voort te zetten. ,,Het lange wachten heeft me hongerig en opgewonden gemaakt.''