Danny van Poppel debuteert in Milaan-Sanremo

Van Poppel was dit jaar al vroeg op dreef. Hij won de proloog in de Herald Sun Tour in Australië en sprintte in veel etappes vooraan mee in de Tour Down Under. Team Sky zet vooralsnog in op Viviani, die als kopman vertrekt.



Team Dimension Data rekent ook op zijn topsprinter. De Brit Mark Cavendish won de koers al eens in 2009 en zijn team hoopt zaterdag op herhaling. De Noor Edvald Boasson Hagen en de Brit Steve Cummings zijn de jokers in de ploeg.



Trek-Segafredo zet eveneens in op een sprint en oud-winnaar. De ploeg schuift John Degenkolb, winnaar in 2015, naar voren. De Duitser kan rekenen op de steun van onder anderen Koen de Kort.



In totaal komen dertien Nederlandse renners aan de start van de ruim 290 kilometer klassieker door Noord-Italië. Team Sunweb heeft Tom Dumoulin, Roy Curvers, Tom Stamsnijder en Albert Timmer in de ploeg. Zij rijden in dienst van de Australische kopman Michael Matthews. LottoNL-Jumbo komt met Twan Castelijns, Jos van Emden, Tom Leezer en Bram Tankink. De overigen zijn Tom-Jelte Slagter (Cannondale), Martijn Verschoor en Rik van IJzendoorn (beiden Novo Nordisk).