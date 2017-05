Dappere Dumoulin beperkt tijdverlies in laatste bergrit, Quintana houdt roze

Door Edward Swier



Na de bergrit van zaterdag mogen nog liefst vijf man ambities voor een podiumplek koesteren. De twintigste etappe, van Pordenone naar Asiago, werd gewonnen door Pinot, wat hem naast de bloemen ook nog (tien) zeer kostbare bonificatieseconden opleverde. Dumoulin kwam vijftien tellen later dan Pinot, als tiende, over de streep.



Van het vijftal dat voor de slotdag binnen 77 seconden van elkaar staat, mag Dumoulin zich de beste tijdrijder noemen, Pinot is in die discipline een goede tweede. Zakarin en Nibali kunnen het ook redelijk, Quintana zal allicht met het roze om de schouders harder rijden dan ooit. Dumoulin moet 14 seconden winnen op Nibali en tien op Pinot.



Zaterdag gaf de top van het klassement alvast een voorproefje van de ultieme race tegen de klok. In de slotkilometers reed Dumoulin met Jungels een koppel-chrono om zo dicht mogelijk bij de concurrentie vooraan te komen. Pinot, Ilnur Zakarin, Quintana, Nibali en Domenico Pozzovivo reden weg in de beklimming naar Foza en maakten er op het afsluitende plateau zelfs een ploegentijdrit van.



Dumoulin wist dat het - met het oog op de eventuele eindzege - van cruciaal belang zou zijn om de benen geen seconde rust meer te gunnen.

Sunweb-ploegleider Aike Visbeek gaf voor de start van de zaterdagrit al aan dat niet alleen de klimmen van de Monte Grappa en naar Foza, maar juist ook de afsluitende 15 kilometer op het plateau naar de streep van cruciaal belang zou zijn. Daar zou het niet alleen aankomen op de sterkste benen, maar bovenal op de mentale weerbaarheid van de favorieten.



Wie hier tijdwinst zou kunnen boeken, of de schade zou kunnen beperken, deed goede zaken met het oog op de slottijdrit. Juist met die woorden in zijn oren gaf Dumoulin zichtbaar alles. De inspanningen van drie weken koers waren echter van zijn gezicht af te lezen.



Voor de overige Nederlanders was het overigens niet per se een prettige dag. Steven Kruijswijk was vanwege ziekte niet meer in staat zijn top-tienklassering te verdedigen. Hij ging niet meer van start. Bauke Mollema had het, met name op de Monte Grappa, erg lastig, zat lang aan het elastiek, maar handhaafde zich uiteindelijk op de zevende plaats in het klassement, op 3.03 van Quintana.



Tom-Jelte Slagter, deze Giro goeddeels buiten beeld gebleven, greep de laatste kans op persoonlijke roem. In een kopgroep met de Spanjaard Ladagnous en de Belgen Devenys en Teuns was hij echter niet de sterkste. Devenys en Teuns ontsnapten, dachten kansen te maken op de ritzege, maar werden op de slotklim naar Asiago alsnog ingelopen.