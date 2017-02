'De Omloop is als de eerste schooldag'

De liefde van Vlamingen voor de Omloop is groot. Het is na de Ronde van Vlaanderen vaak de tweede best bekeken eendagskoers van het jaar. ,,Na de lange winter is de koershonger bij ons Vlamingen nu groot. Er is maar een keer de eerste keer, en dat is morgen.''



Schotte was in 2017 al in Dubai en Argentinië voor de eerste pannenkoeken van het wielerseizoen. Door de globalisering van de wielersport worden die wedstrijden steeds belangrijker, toch willen de Vlamingen daar nog weinig van weten.



,,Niets geeft hetzelfde gevoel als bij de Omloop. Nu gaat het pas echt om de knikkers. In die andere koersen ben ik al bezig om te kijken welke renners goed gaan zijn in de Omloop."