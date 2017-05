Démare sprint naar zege in Vierdaagse van Duinkerke

Debusschere snelste in openingsrit Vierdaagse

9 mei Jens Debusschere (Lotto Soudal) heeft de eerste rit in de wielervierdaagse van Duinkerke op zijn naam geschreven. Na 197,1 km tussen Duinkerke en Iwuy was de 27-jarige Belg de snelste in de eindsprint van een omvangrijke groep.