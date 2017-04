Dubbelslag voor Thomas in Ronde van de Alpen

Thomas nam tevens de leiderstrui over van Thibaut Pinot. De Fransman zakte naar de derde plaats, met een achterstand van 19 seconden. Pozzovivo is tweede, op 16 seconden.

Team Sky domineerde de derde, ingekorte rit van de koers door de Alpen, die wordt geplaagd door sneeuwval. Vooral Landa, aangewezen als meesterknecht voor Thomas in de Giro, maakte indruk. Thomas profiteerde in de slotkilometers van het werk van zijn teamgenoot. Ze gingen min of meer gezamenlijk over de streep.