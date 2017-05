Dumoulin en Mollema kijken uit naar krachtmeting op Blockhaus

Het eerste vuurwerk in de Ronde van Italië op de Etna viel tegen, maar dat zal zondag niet het geval zijn. Dat is de overtuiging van zowel Bauke Mollema als Tom Dumoulin.

De Nederlandse wielrenners met grote ambities voor het klassement kijken uit naar de krachtmeting die bovenop de 1665 meter hoge Blockhaus veel meer duidelijk zal maken over de krachtsverhoudingen.

,,Ik weet nog niet veel over die berg, behalve dan wat ik heb gezien op YouTube en in het rondeboek'', zei Dumoulin (Team Sunweb) vrijdag na de zevende etappe in Alberobello. ,,Op YouTube zag de klim er makkelijker uit, maar dat was in een tijd toen ze wat harder naar boven vlamden dan nu het geval is'', aldus de Limburger, verwijzend naar de periode die achteraf gekenmerkt is door dopinggebruik.

Mollema

Mollema verkende de col in de Abruzzen na de Tirreno-Adriatico in maart. ,,Ik denk dat niet veel andere renners bekend zijn met Blockhaus. Daar kan ik voordeel van hebben. Ik heb nog aardig in mijn hoofd hoe de route is. De beklimming is zo steil, dat je juist op weg zoveel mogelijk je krachten moet zien te sparen."

,,Er zit een stuk in van acht kilometer dat tien procent is. Als je daarvoor net wat extra energie kunt achterhouden, kan dat best belangrijk zijn'', aldus de Groningse kopman van Trek-Segafredo, bezig aan zijn tweede Giro. ,,De afgelopen dagen voelde ik me prima en ik heb zeker zin in zondag."