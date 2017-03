Dumoulin grijpt naast podiumplaats in Tirreno na teleurstellende tijdrit

Succescoach Wolff stapt op bij baansprinters

14:02 Over een maand vindt in Hongkong het WK Baanwielrennen plaats. Het zal de laatste keer zijn dat René Wolff bondscoach is van de Nederlandse baansprinters: na het WK gaan hij en de KNWU uit elkaar. Dat is volgens beide partijen in onderling overleg besloten.