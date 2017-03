Dumoulin komt net tekort in tweede etappe Tirreno

Dumoulin zette in de slotklim zijn aanval net te laat in om de op kop rijdende Geraint Thomas te bedreigen. Na de etappe vertelde Dumoulin dat hij eigenlijk niet aan de winst dacht tijdens zijn aanval. ,,Ik wist dat de dagzege al weg was, maar ik had niks te verliezen. Hoopte op de bonificatieseconden en een iets groter gat met de rest.''



In dezelfde tijd als Dumoulin eindigde wereldkampioen Peter Sagan als derde. Daarna kwam Greg Van Avermaet over de streep. De Belgische olympisch kampioen nam daarmee de leidende positie in het algemeen klassement over van zijn ploeggenoot bij Damiano Caruso, zijn ploeggenoot bij BMC.



De eerste rit in lijn ging over 229 kilometer van Camaiore naar Pomarance. De koers stond lange tijd in het teken van een ontsnapping van zes renners. Zij werden een kleine 30 kilometer voor het einde achterhaald door het peloton, na een vlucht van ongeveer 200 kilometer.



De Belgische renner Jurgen Van den Broeck van de Nederlandse formatie LottoNL-Jumbo gaf op na een val. Hetzelfde overkwam de Australische sprinter Caleb Ewan. Voor Van den Broeck was het de derde opgave in zijn vierde optreden in de Tirreno.



Morgen wacht de eerste vlakke etappe. Deze zal de renners over 204 kilometer van Monterotondo Marittimo naar Montalto di Castro voeren.