Dumoulin Nederlands kampioen tijdrijden, brons voor Gesink

De als 25ste gestarte Gesink had lang de snelste tijd in handen, maar zag op het laatst ploeggenoot Clement en Giro-winnaar Dumoulin voorbijsteken. Desondanks kan de Achterhoeker tevreden zijn met het brons in zijn 'achtertuin'.



Hetzelfde geldt voor ploeggenoot Koen Bouwman. Het 23-jarige wielertalent uit Ulft, die anderhalve week terug de bergtrui veroverde in het Critérium du Dauphiné, had de hoop uitgesproken als 5de te eindigen en zette die hoop woensdagavond om in realiteit met een knappe 5de plaats in de tijdrit.



De wegwedstrijd van het NK bij de mannen (231 kilometer) is zondag en begint om 11.30 uur.