Dumoulin verklaart tactiek: Matthews moest met Sagan mee

Door Daan Hakkenberg

Van televisiecamera’s geen enkel spoor. Die verdringen zich rond Michal Kwiatkowski die net Milaan - San Remo heeft gewonnen door Peter Sagan - die andere mediamagneet - te verslaan. Alleen zijn vrouw Katarina heeft oog voor Michael Matthews - twaalfde in de uitslag - die minutenlang gedesillusioneerd voor zich uitstaart.

De Australiër heeft het beulswerk van zijn ploeggenoten op de Cipressa en Poggio geen goed gevolg kunnen geven. Tot twee maal toe probeert Tom Dumoulin bergop het peloton uit elkaar te trekken. De top van de Poggio is bijna in zicht als Dumoulin zich van de kop af laat zakken. Nog geen minuut later heeft Sagan - rechts van de weg - de beslissende aanval geplaatst. Waar Kwiatkowski en Jullian Allaphilippe wel met de wereldkampioen meespringen kan Matthews - links van de weg - niet mee.

Toch was dit de enige en juiste tactiek om Matthews aan de zege te helpen, zegt Dumoulin kort na de finish. ,,We weten dat Michael normaal gezien een van de best klimmende sprinters is, dus we wilden de koers hard maken en zorgen dat hij dan kon meeschuiven met Peter Sagan en die andere mannen. Ik weet niet of hij de benen niet had of ingesloten raakte.''

Flits

Het laatste is het geval, zegt Matthews zelf als hij bij de teambus aankomt. ,,Het waren zeker niet de benen, maar vlak voordat Sagan sprong raakte ik wat ingesloten. Ik zat achter een paar andere renners en kon niet mee. Een moment van slecht positioneren. Je weet dat Sagan en die anderen er voor gaan in de afdaling, want ze hebben allemaal kans op het podium. En in het peloton zaten de sprinters, dus niemand wil rijden om terug te komen. Dan weet je dat het over is.''