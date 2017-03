Dumoulin zesde in bergrit: Liet me te vroeg gek maken

Tien tellen achter Dumoulin kwam Bauke Mollema over de streep in het gezelschap van Lotto-Jumbo-kopman Primoz Roglic. ,,Ik had niet echt de benen waar ik op had gehoopt, dus het was werken’’, vertelt Mollema ,,Toen de echte begonnen met aanvallen met nog zes kilometer te gaan, wist ik dat het niet mijn dag ging worden. Ik werd vrij vroeg gelost, maar daarna heb ik nog wel wat mannen ingehaald door volle bak naar de finish te rijden.’’



Mollema staat dertiende op iets meer dan anderhalve minuut van Quintana. ,,Het staat nog redelijk dichtbij elkaar. We hebben morgen nog een lastige dag en die tijdrit op de laatste dag om nog te proberen een stukje op te schuiven. Maar dat zal niet meer voor de eerste plekken zijn.’’



Roglic, de groeibriljant van Lotto-Jumbo, staat zevende in het klassement in dezelfde tijd als Dumoulin. Niet slecht voor een voormalig schansspringer, al is Roglic zelf niet snel tevreden. ,,Ik probeerde de beste mannen te volgen, maar met nog vier kilometer te gaan moest ik mijn eigen tempo rijden. Dus ik was teleurgesteld toen ik over de streep kwam. Eigenlijk wil ik altijd winnen, dat is mijn doel. Maar ik weet dat ik realistisch moet zijn en blij moet zijn met de dag van vandaag.’’