Dwars door Vlaanderen: Geen Sagan, dat scheelt

De kasseistroken en heuvels (her)kent u. Vaak barst de koers écht open op de Taaienberg, op zo’n vijftig kilometer van de streep, kort nadat de renners ook al de Eikenberg over zijn gereden. Daarna volgen nog de Oude Kwaremont, Paterberg, Vossenhol, Holstraat en Nokereberg. De organisatie stuurt de renners daarna dit jaar voor het eerst ook over de Herlegemstraat, een 800 meter lange kasseistrook op 6,7 kilometer van de aankomst, om de moeilijkheidsgraad nog eens iets te verhogen.



Toch ligt een sprint, niet ver van het karakteristieke stadion van voetbalclub Zulte Waregem, in Dwars door Vlaanderen nog altijd op de loer. Maar afwachtend koersen is absoluut geen garantie voor succes. De lange solo’s van Niki Terpstra waren ronduit indrukwekkend, maar stonden niet op zichzelf. Spannend dus: wordt het een duel tussen rappe mannen als Michael Matthews, Jens Debusschere, Arnaud Démare en Fernando Gaviria of wordt de koers al eerder in een plooi gelegd en loont de aanval?