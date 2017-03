E3 Harelbeke altijd prooi voor klasbak

Een blik op de erelijst zegt genoeg: Michal Kwiatkowski, Geraint Thomas, Peter Sagan, Fabian Cancellara (driemaal) en Tom Boonen. Sinds 2010 waren zij het die de koers in Harelbeke wonnen. In de laatste tien jaar is Kurt-Asle Arvesen nog de minst aansprekende naam. Ook dit jaar zullen het hoogstwaarschijnlijk de grote sterren zijn die de buit verdelen. Peter Sagan, Greg van Avermaet en Tom Boonen sloegen afgelopen woensdag nog Dwars door Vlaanderen over. Vandaag zijn ze er wel bij.



Voor Boonen, en in het speciaal al zijn fans, is dat extra bijzonder. De Vlaamse halfgod is bezig aan zijn afscheidstournee en zal op 9 april na zijn hoofddoel Parijs-Roubaix definitief in de remmen knijpen. Nog zes wedstrijden rijdt hij. De E3 Harelbeke heeft hem altijd goed gelegen, getuige zijn recordaantal van vijf zeges. Maar de concurrentie is moordend.