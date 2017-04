Eerbetoon aan Boonen en nieuwe kans recordhouder Kittel

Tussen de heilig verklaarde Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix in mogen de sprinters het laten zien, mits ze op hun fiets blijven zitten. De voorbije jaren was de erelijst bijzonder eentonig: vier van de vijf edities werden gewonnen door de Duitser Marcel Kittel, de andere in 2015 door Alexander Kristoff.



Eenmalig is de startplaats van de semi-klassieker verhuist naar Mol, geboorteplaats van Tom Boonen. Het is een eerbetoon aan de volksheld in wat zijn voorlaatste koers van zijn carrière is en zijn laatste in België. Tweemaal won hij de Scheldeprijs. Een derde winst lijkt onwaarschijnlijk. Boonen rijdt in dienst van Kittel, maar krijgt zondag zijn kans als kopman in ‘Roubaix’.



Door het grote aantal topspurters aan de start zijn ontsnappingen normaliter gedoemd te mislukken. Thorwald Veneberg was in 2005 de laatste renner die het peloton verraste. De belangen van de sprintersploegen zijn simpelweg te groot om een sterke groep te laten gaan en de vlakke wegen in Antwerpen bieden sowieso al weinig ruimte voor verrassingen. Er wordt wel over kasseien gereden, maar te kort en te weinig veeleisend voor een afmattende koers en serieuze breuken in het peloton. De vier plaatselijke ronden van ruim 16 kilometer op het einde zijn bovendien ideaal om te (her)organiseren.



Groot is de kans dus dat er een nerveus en intact peloton op de Churchillaan afstormt. Billenknijpen, zeker ook bij de laatste flauwe bocht op de finishstraat. Mede om die reden liet Peter Sagan de sprint vaak aan anderen. De wereldkampioen start vandaag wel, maar waagde zich in drie eerdere deelnames nog nooit aan de massasprint en zal dat nu hoogstwaarschijnlijk ook niet doen.