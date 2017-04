Eneco Tour wordt BinckBank Tour

De etappewedstrijd vindt dit jaar begin augustus plaats. De ploegenpresentatie is op 6 augustus in Breda. Een week later wordt de etappekoers in het Belgische Geraardsbergen afgesloten. De editie van 2017 heeft verder aankomsten in Venray, Leidschendam, Ardooie, Lanaken, Sittard-Geleen en Houffalize.

De wielerronde is volgens BinckBank in twaalf jaar uitgegroeid tot een van de grootste terugkerende sportevenementen in België en Nederland. De organisatie is in handen van sportmarketingbureau Golazo Sports, dat onder meer ook verantwoordelijk is voor de marathon van Rotterdam. ,,We hebben nu een partner die de continuïteit verzekert en waarmee we de wedstrijd nog verder kunnen uitbouwen. Samen willen we de beleving van dit evenement voor alle wielerfans blijven vergroten'', aldus directeur Bob Verbeeck.