Etappe Ronde van Catalonië ingekort wegens sneeuwval

Terpstra juicht voor winnende ploegmaat Lampaert: ‘Hele goede gast’

22 maart Niki Terpstra had misschien wel de benen om Dwars Door Vlaanderen voor een derde maal te winnen, maar hij moest ze stilhouden, omdat twee van zijn ploegmaten al vooraan koersten. ,,Mijn ploegmaten reden te hard vandaag’’, vertelde de renner van Quick-Step Floors met een lach na de finish in Waregem. ,,Maar dit is echt heel leuk.”